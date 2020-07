«Situazione molto positiva. Fontana? È apprezzato da tutti»

Nella giornata di ieri - giovedì 9 luglio - i Ticino Rockets hanno confermato Sébastien Reuille anche per la prossima stagione.

Il 39enne manterrà la sua funzione di Responsabile Sport & Management e fungerà da coordinatore e responsabile amministrativo dell’area sportiva del club. «Sono soddisfatto e personalmente si tratta di una situazione molto positiva. Significa che negli ultimi due anni le mie qualità sono state apprezzate e nello stesso tempo ho preso sempre più fiducia nei miei mezzi», ha analizzato proprio Reuille. «Ho degli ottimi rapporti sia con la dirigenza sia con i direttori sportivi delle altre squadre. Il lavoro mi piace molto anche perché è variato e ho diverse funzioni, soprattutto a livello organizzativo fra i club. Andare a cercare i giocatori per i Rockets è soltanto una delle mie mansioni, ma poi devo anche mettere in piedi una squadra per ogni allenamento e per ogni partita, così come gestire a livello di management tutti i dipendenti del club».

Oltre a questo il club ticinese di Swiss League ha annunciato il ritorno di Colin Fontana. Il difensore è reduce da una stagione e mezza trascorsa a La Chaux-de-Fonds, dove è sceso sul ghiaccio in 57 occasioni (3 punti). Si tratta di un ritorno per il 23enne, poiché in precedenza aveva già messo insieme 93 gettoni (12 punti) con i ticinesi. «Ci tenevo proprio che firmasse per tanti motivi. Lo conosco bene dai tempi di Lugano ed è un bravo ragazzo. Sul ghiaccio si fa rispettare, è un lavoratore e un giocatore apprezzato da tutti. Oltre a questo proviene dalla regione, conosce già le dinamiche dei Rockets ed è reduce da un'importante esperienza oltre Gottardo, che gli è servita per maturare. Farà parte del nodo della squadra che giocherà alla BiascArena. La sua leadership nel gruppo sarà necessaria sia sul ghiaccio sia fuori e sarà sicuramente d'aiuto anche per gli allenatori e per i suoi compagni. Sono contento di aver trovato l'accordo».

Tipress, archivio