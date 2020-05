«Danno coperto grazie a chi ci è stato vicino»

KLOTEN - La pandemia ha fatto svegliare sul più bello gli Aviatori, che lo scorso inverno sognavano la scalata alla National League. La pandemia non ha però levato loro anche la voglia – e i mezzi – per sperare. Nel prossimo campionato, c'è da scommetterci, gli zurighesi si presenteranno infatti ai blocchi di partenza più determinati e agguerriti che mai.

«Il coronavirus? Un duro colpo anche per noi - ci ha raccontato Pascal Signer, CEO degli Aviatori - E non solo per quanto riguarda l'aspetto sportivo e finanziario. Anche a livello mentale. Una forza “inaspettata” e contro la quale non si è potuto fare nulla ci ha tolto il nostro grande obiettivo».

Parliamo di soldi. La tempesta vi costringerà a rivedere i vostri piani economici?

«Grazie agli azionisti, agli amici del club e in generale alla grande solidarietà mostrata da chi ci sta accanto, il Kloten è riuscito a coprire il danno portato dallo stop del campionato».

Che ammontava a quanto?

«Circa 1,5 milioni di franchi. Ora stiamo concentrandoci sulla nuova stagione, per l'inizio previsto il 15 settembre. Anche quest'anno potremo lavorare disponendo di un budget buono per puntare alla promozione».

Questo contando anche sull'aiuto finanziario richiesto a terzi?

«Come tutte le aziende, anche la nostra ha esaminato la possibilità di ricorrere a determinati fondi. Non discuteremo però in pubblico in merito a quali siano stati specificamente richiesti».

Guardate anche al campionato 2021/2022 di National League, quello che potrebbe prevedere due retrocessioni?

«Riguardo a quella stagione sono in corso discussioni nell'Assemblea di Lega. Per il momento ci siamo espressi solo sul prossimo campionato. Quello che sarà il futuro si valuterà prossimamente. Non vogliamo dare voce ad alcuna speculazione».

