Un altro Dotti ad Ambrì: ecco Zaccheo

AMBRÌ - L'Ambrì ha reso noto di aver ingaggiato - con un contratto biennale - il difensore 25enne Zaccheo Dotti. Negli ultimi due campionati il ticinese ha difeso i colori dell'Ajoie, club con il quale ha vinto nelle scorse settimane la Coppa Svizzera.

Ecco il comunicato emesso dal club leventinese:

L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver messo sotto contratto il difensore Zaccheo Dotti fino al termine della stagione 2021/2022.

Il ticinese classe ’94 ha firmato un accordo valido con i biancoblù sino al termine della stagione 2021/2022 con opzione in favore del club per un ulteriore anno. Zaccheo, che in carriera ha collezionato 204 presenze in Swiss League con le maglie dei Ticino Rockets e dell’Ajoie (7 gol e 25 assist), è cresciuto nel settore giovanile biancoblù ed è reduce da due stagioni in Swiss League con l’Ajoie, club con il quale ha vinto l’ultima edizione della Coppa Svizzera.

Così si è espresso il DS dell’HCAP Paolo Duca: «Zack è cresciuto nel nostro vivaio ed è molto legato alla nostra società, con la quale è rimasto sempre in contatto anche durante l’esperienza ad Ajoie. È un difensore molto roccioso che mette in pista grande fisicità e grinta. Nelle ultime stagioni è progredito costantemente e siamo convinti possa ritagliarsi un ruolo da titolare anche in National League».

⚪️🔵 Benvenuto in biancoblù Zaccheo Dotti 💪🏻 pic.twitter.com/IYUkl63dLH — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) April 13, 2020

Keystone