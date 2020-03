Klasen ufficialmente al Lulea

LUGANO - Ora è ufficiale: il Lulea - squadra del massimo campionato svedese - ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Linus Klasen, che lascerà dunque il Lugano dopo sei stagioni condite da 280 punti (78 gol) in 301 gare.

Il 34enne tornerà nella stessa squadra che aveva lasciato nel 2014, per approdare appunto nel nostro Cantone.

Il Lugano, sul proprio sito web, ha voluto salutarlo così:

"Nella storia dell’Hockey Club Lugano pochi hanno acceso la fantasia dei tifosi come Linus Klasen.

ll suo estro, il suo immaginare e realizzare gesti tecnici spettacolari quanto difficilissimi, la sua capacità di cercare e trovare soluzioni incredibili con il disco sul bastone, soprattutto per liberare un compagno con un assist al bacio. Per sei stagioni Linus è stato tutto questo, un folletto inimitabile.

Con il suo talento ma anche con la sua voglia di migliorarsi ogni giorno Linus ha contribuito a scrivere pagine che resteranno memorabili negli annali bianconeri.

Con lui abbiamo sfiorato il titolo nazionale, siamo rimasti a bocca aperta per le sue prodezze, qualche volta lo abbiamo affettuosamente criticato, abbiamo gioito, abbiamo pianto. Sempre insieme.

Oggi lo vogliamo ringraziare di cuore. Nella vita e nello sport arriva il momento in cui una bella avventura finisce, le strade si separano.

301 partite, 78 gol, 203 assist, 281 punti, il secondo giocatore straniero per numero di presenze in bianconero dietro solo a Petteri Nummelin. Ma queste sono solo cifre, per quanto impressionanti. Linus, per noi, sarà sempre Linus.

Con la sua voglia matta di divertirsi e divertire".

TiPress