Mistero a Friborgo: Sprunger e Boychuk assenti da un po'

FRIBORGO - Martedì in occasione della sfida amichevole contro il Bienne, il Friborgo non ha potuto schierare Zach Boychuk e Julien Sprunger. La ragione? «Entrambi malati», la spiegazione dell'allenatore Christian Dubé riportata da "20 minutes".

Quel che si sa è che i giocatori non si stanno allenando da diversi giorni. Per una "semplice" influenza stagionale? Ancora Dubé... «Non so esattamente quali siano le procedure, ma adesso come non mai - quando un giocatore si ammala - vanno prese tutte le precauzioni del caso».

Dal canto suo il direttore generale dei burgundi Raphaël Berger ha preferito non commentare la situazione... «Non vogliamo alimentare nessun tipo di speculazione...».