Il Mulhouse è la prima "vittima" del coronavirus

MULHOUSE (FRANCIA) - I Moulhouse Scorpions - formazione del massimo campionato francese di hockey - sono le prime "vittime" del coronavirus in qualità di squadra.

In svantaggio nella serie playoff dei quarti di finale per 3-2 (best of seven) - contro gli Amiens Gothiques - gli Scorpions hanno infatti rimediato una sconfitta a tavolino in occasione dell'ultimo incontro casalingo. Poiché la città si trova in una delle zone più colpite della Francia dal Covid-19, la società alsaziana non è stata nelle condizioni di ospitare gara-6 nella serata di venerdì. Oltre a questo la prefettura della regione in cui vivono gli avversari ha rifiutato di ospitare a sua volta il match.