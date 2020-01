Langnau, altri 3 punti d'oro: steso il Bienne

LANGNAU - Il Langnau non sbaglia. Impegnati alla Ilfis contro il Bienne, gli uomini di Ehlers si sono imposti 2-0 conquistando altri tre punti preziosissimi nell'avvincente corsa verso i playoff. Per i Tigrotti, che in classifica occupano l'ottavo posto (+2 sull'Ambrì, +4 su Berna e Friborgo), a segno Pascal Berger (25') e Harri Pesonen (57'). Shutout di Punnenovs.

Nel testacoda tra Zugo e Rapperswil non hanno steccato i Tori, vittoriosi 4-1. Gli uomini di Tangnes hanno trovato la via del gol con Lindberg (doppietta), Morant e Klingberg. Per il Rappi a segno Simek per il momentaneo 2-1.

La sfida tra Losanna e Zurigo ha invece sorriso ai vodesi, capaci di fare la differenza nel terzo periodo e imporsi 4-2. Ai Lions, giunti sul 2-2 alla seconda sirena, non è bastata la doppietta di Pius Suter (8', 39'). Per il Losanna a segno Holm (19'), Frick (22'), Herren (42') e Grossmann (60').

In classifica il Losanna è sesto con 65 punti (+3 sul Bienne, +4 sul Lugano).

