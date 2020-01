Il Friborgo conquista 3 punti d'oro, il Berna cede all'overtime

LOSANNA - Altra vittoria preziosissima per il Friborgo, che dopo il successo ai rigori sull'Ambrì è andato a imporsi 3-1 sul ghiaccio del Losanna. Avanti con Abplanalp al 26' e raggiunti da Jooris (31'), i Dragoni hanno trovato i guizzi decisivi nel terzo tempo grazie a Stalder (49') e Rossi (58'). Per i burgundi, che salgono a quota 51 in classifica (come l'Ambrì, a -3 dal Langnau), sono tre punti fondamentali per la corsa ai playoff.

A quota 53, sinonimo di nono posto, si trova infatti il Berna, che questa sera è stato sconfitto 4-3 all'overtime dal Ginevra. Nei tempi regolamentari hanno trovato la via del gol Fehr (doppietta) e Tömmernes per le Aquile, mentre per gli Orsi sono andati a segno Sciaroni, Ebbett e Pestoni. Al supplementare, dopo 1'17", ha deciso la contesa il sigillo di Karrer. In classifica il Ginevra è terzo con 70 punti.

Il duello d'alta classifica tra Zurigo e Davos ha sorriso ai Lions, capaci di imporsi 5-4 all'overtime. La rete decisiva, al termine di una battaglia avvincente, è stata siglata da Pettersson al 61'. In precedenza, per i Lions, avevano fatto centro Sigrist (11'), Simic (13'), P.Baltisberger (20') e C.Baltisberger (56'). Per i grigionesi erano andati a segno Du Bois (5'), Ambuhl (25'), Kessler (42') e Nygren (45').

In classifica lo Zurigo, seppur con due partite in più, è in vetta appaiato allo Zugo con 73 punti. I Tori hanno raggiunto questa quota grazie ai due punti incamerati questa sera, frutto del successo all'overtime in casa del Bienne. 1-0 il risultato finale, con gol di Kovar al 61'.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)