Riccardo Sartori a Bienne

BIENNE - Avanzamento di carriera per Riccardo Sartori. Protagonista con l'Olten in Swiss League, per il prossimo campionato il 25enne ticinese si è infatti accordato con il Bienne.

In questa stagione il difensore ex Ambrì (fatta tutta la trafila con i giovani fino alla U20) e Lugano (U20 e cinque anni in National League) ha totalizzato 7 gol e 11 assist in 39 presenze.