In palio punti d’oro, Lugano e Ambrì riprendono la caccia

LUGANO - Vietato sbagliare. Questa la parola d'ordine in casa Lugano, dove ci si prepara a un duello di fondamentale importanza, l’ennesimo in questo pazzo e (invero) divertente campionato. Reduce dal successo di Zurigo che ha subito riscattato il doloroso passo falso col Langnau, la truppa di Pelletier accoglie questa sera il Rapperswil, già battuto tre volte nei primi quattro incroci stagionali.

Con la lotta playoff sempre accesissima e davvero difficile da “decifrare” - con risultati anche sorprendenti e 7 squadre racchiuse in 9 punti - il Lugano andrà a caccia della posta piena per continuare a correre e tornare sopra la riga. Con un margine d’errore ormai ridotto - ogni scivolone pesa come un macigno - i sottocenerini non posso steccare contro Rowe e compagni, che fuori casa hanno vinto in sole 3 occasioni (su 18).

Con l’imbarazzo della scelta tra i pali - Zurkirchen e Schlegel danno garanzie -, il Lugano dovrà ripartire dalla solidità difensiva mostrata nelle ultime uscite. Se anche all'Hallenstadion sono risultate decisive le situazioni speciali - McIntyre e Klasen hanno fatto breccia in powerplay - in 5c5 invece i bianconeri faticano ancora e possono crescere. Già da questa sera, in una sfida da non fallire, si aspettano risposte importanti.

E l’Ambrì? Smaltite - o almeno sembra - le scorie di un frenetico mese di dicembre culminato con le mille emozioni della Spengler, i biancoblù sono tornati energici, pungenti e reattivi nei duelli del recente weekend. Battuto sabato il Bienne, mandato al tappeto per la terza volta su tre sfide in campionato, questa sera i leventinesi affrontano ancora i Seelanders.

In grossa difficoltà e incappati in ben 12 ko nelle ultime 14 gare tra CHL, Coppa e campionato, i bernesi restano un avversario temibilissimo, tanto più alla Tissot Arena. Salutati i piani alti e risucchiati nella bagarre playoff, Rajala & Co sanno inoltre di non potersi più permettere passi falsi. Detto questo non troveranno certo un “alleato” nell’affamato gruppo di Cereda, che - sempre in cerca di continuità - proverà il colpo esterno per tenere il fiato sul collo a chi sta davanti.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)