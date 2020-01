«Pelletier-Kapanen? Non c'è paragone. È un pessimo momento per incrociare il Lugano»

DAVOS – Il penultimo posto dell'anno passato e un mercato consumatosi senza colpi a effetto avevano fatto pensare che, pure in questa stagione, il Davos sarebbe stato costretto a faticare. I più ottimisti nei pronostici estivi davano i grigionesi appena sopra la riga. Altri prevedevano invece un nuovo spettacolo con i playout come finale. Senza far proclami ma riuscendo anche a non levare il piede dall'acceleratore, alla Vaillant Arena sono invece (fin qui) riusciti a completare un piccolo capolavoro. Hanno firmato una sorpresa.

«Sorpresa? Più o meno. In fondo noi sapevamo che avremmo potuto fare bene – ci ha interrotti Christian Wohlwend, coach gialloblù – eravamo fiduciosi, anche se è vero che i risultati sono stati superiori alle aspettative. Sorpresa? Solo se a fine regular season saremo nella top-4».

A questo punto dell'anno, tenuto conto di una qualificazione ai playoff ormai praticamente raggiunta, su cosa siete concentrati?

«Noi non siamo ancora certi di chiudere tra le migliori otto della Lega. Per questo, finché non avremo questa sicurezza, quello sarà il nostro primo pensiero».

Immaginarvi fuori dalla griglia dei playoff è difficile...

«Ci mancano ancora 13-14 punti. Solo a quel punto potremmo sentirci al sicuro. Di strada, quindi, ne abbiamo ancora molta da fare».

All'orizzonte c'è il Lugano.

«Esatto, in un back-to-back pericolosissimo».

I bianconeri, però, finora li avete sempre battuti in stagione.

«Ma ora in panchina c'è Serge Pelletier. Affronteremo una squadra tutta nuova, molto più “adatta” all'hockey svizzero rispetto a quella vista fino a qualche settimana fa».

Un cliente peggiore rispetto a quando comandava Sami Kapanen?

«Senza dubbio. Nettamente. Non c'è paragone. Per me sarà molto più difficile preparare le due sfide e per i miei ragazzi sarà molto più difficile riuscire a spuntarla. Questo Lugano è equilibrato e duro, non ha nulla a che vedere con quello della prima parte di stagione. È un pessimo momento per incrociarlo».

keystone-sda.ch (MELANIE DUCHENE)