Scappa, soffre e vince: punti (d'oro) a Berna per l'Ambrì

BERNA – Il carattere e l'abnegazione hanno pagato ancora: salito sul 2-0 ma ripreso, l'Ambrì è riuscito a respingere il Berna fino ai rigori, nei quali ha messo le mani sul punto supplementare. Alla PostFinance Arena è finita 3-2 in favore dei leventinesi.

Nonostante le mille defezioni, ultime quelle dello squalificato Goi e dell'infortunato Bianchi, contro una delle squadre più in forma del campionato i biancoblù sono partiti a testa bassa. Come già fatto nel derby, hanno messo in pista una voglia e una concentrazione fuori dal comune, sorprendendo i rivali. Hanno anche sofferto davanti alle zampate degli Orsi - nel primo terzo Östlund è stato fortunato (palo di Praplan) e superlativo - ma soprattutto sono riusciti ad affondare i colpi. Quello di Flynn e quello di Plastino, che hanno garantito l'importante 0-2 di parziale.

Consumata la pausa, i padroni di casa sono tornati sul ghiaccio determinati a riaprire il match. E con Arcobello dopo poco più di 2', hanno riavvicinato i sopracenerini. La pressione del Berna è stata costante e a tratti soffocante, ma non ha fatto perdere l'orientamento alla truppa di Luca Cereda che, nonostante qualche affanno (legno di Pestoni) e pochissime occasioni create, è comunque riuscita a difendere il vantaggio fino alla nuova sirena.

Consci di non aver più tempo da perdere, gli uomini di Kari Jalonen hanno ulteriormente pigiato il piede sull'acceleratore a inizio terzo periodo: hanno spinto e graffiato e, al massimo dello sforzo, sono stati premiati dal punto di Ebbett, che al 48' ha trovato il pari. La seconda metà della frazione è stata di pura passione per i biancoblù i quali in ogni caso, con le unghie e i denti, sono rimasti aggrappati al pari. E così hanno fatto anche per tutto l'overtime. Ai rigori sono, poi, stati più precisi e, con due gol (a uno), si sono assicurati il punto supplementare.

BERNA-AMBRÌ 2-3 dr (0-2, 1-0, 1-0, 0-0)

Reti: 8'36” Flynn (Trisconi) 0-1; 11'34” Plastino (Sabolic ) 0-2; 22'05” Arcobello (Rüfenacht) 1-2; 47'16 Ebbett (Rüfenacht) 2-2.

AMBRÌ: Östlund; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Jelovac, Ngoy; Moor, Fohrler; Sabolic, Flynn, D'Agostini; Zwerger, Müller, J.Neuenschwander; Hinterkircher, Pinana, Trisconi; Mazzolini, A.Neuenschwander; Incir.

Penalità: Berna 6x2'+5'+20', Ambrì 8x2'+5'+10'+20'.

Note: PostFinance Arena, 16'889 spettatori. Arbitri: Dipietro, Rohatsch, Cattaneo, Wolf.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)