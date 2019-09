Grinta Lugano, presi due punti d'oro a Bienne

BIENNE - Un Lugano frizzante ha colto un bel successo a Bienne. Dopo il 3-3 del 60', i ticinesi hanno sorriso all'overtime grazie a un gol di Ohtamaa.

La prestazione firmata in casa contro il Ginevra? Molto buona. Il risultato ottenuto in casa contro il Ginevra? Più che insoddisfacente. Cercare di fare andare di pari passo quanto meritato con quanto, effettivamente, raggranellato era la missione dei bianconeri, presentatisi alla Tissot Arena carichi di buone speranze e tornati a casa con due punti preziosissimi, buoni per ingrassare una classifica magra e per presentarsi al derby di martedì con un po' di pressione in meno sulle spalle.

A differenza di quanto fatto 24 ore prima, contro Hiller e compagni i sottocenerini non sono riusciti a dominare. Non era tuttavia neppure logico chiedere loro qualcosa del genere. In casa di una delle big della Lega hanno in ogni caso giocato un match attento, positivo e propositivo. Hanno sofferto in avvio la verve bernese ma sono riusciti ad andare in vantaggio con Klasen. Hanno incassato il veloce pari di Schneider ma hanno saputo chiudere i primi 20' con il naso in avanti grazie a Walker (18'56”). Nel secondo parziale hanno patito la maggior intraprendenza dei locali ma, spinti da un buon Müller, alla prima stagionale in porta, hanno retto a lungo. Fino al 35', quando Salmela ha piazzato il 2-2. Salvo un sussulto, l'equilibrio, prezioso, ha poi retto per tutto il terzo parziale. A spezzarlo ci ha provato Rathgeb (a segno al 41'50”); il guizzo del 23enne attaccante è però stato disinnescato in 34” da un gol di Zangger. Niente più sorprese fino al 60' e allora per decidere a chi consegnare il punto supplementare si è dovuto attendere l'overtime. A gioire in quell'esercizio, dopo qualche delusione di troppo patita di recente, è stato il Lugano: rete di Ohtamaa al 63'49” e grosso sospiro di sollievo.

BIENNE-LUGANO 3-4ds (1-2, 1-0, 1-1, 0-1)

Reti: 7'11” Klasen (Sannitz) 0-1; 11'11” Schneider (Salmela) 1-1; 18'56” Walker (Jörg) 1-2; 34'26” Salmela (Schneider) 2-2; 41'50” Rathgeb (Hügli) 3-2; 42'24” Zangger (Lajunen) 3-3; 63'49” Ohtamaa (Romanenghi) 3-4.

LUGANO: Müller; Chorney, Ohtamaa; Vauclair, Loeffel; Jecker, Chiesa; Riva; Klasen, Lajunen, Zangger; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Fazzini; Lammer, Walker, Jörg; Haussener.

Penalità: Bienne 3x2'; Lugano 6x2'.

Note: Tissot Arena, 5'629 spettatori. Arbitri: Stricker, Fluri, Fuchs, Wolf.

keystone-sda.ch/ (PETER KLAUNZER)