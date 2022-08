Crus, testa al Lucerna: «Sarà dura, ancor di più rispetto alla gara con il Beer Sheva»

Per la sfida di domani l'allenatore momò non avrà a disposizione l'infortunato Daprelà e sono previsti 4-5 cambi rispetto alla formazione che giovedì ha affrontato gli israeliani. Sabbatini e compagni dovranno ripartire dalla vittoria, l'unica di questa stagione fin qui, staccata una settimana fa contro il Winterthur? «Non è tanto la vittoria con il Winterthur che ci dà certezze. L'aspetto importante è rimanere sempre positivi ed essere consapevoli che stiamo lavorando nella giusta direzione. Sappiamo che la sfida di domani sarà ancora più dura rispetto a quella di giovedì. Saremo stanchi e dovremo tirare fuori un sacco di energie mentali per fare il meglio possibile».