Croci-Torti lancia un Lugano d’attacco

La doppia sfida agli israeliani si inserisce in un tour de force da 5 impegni in 14 giorni per i ticinesi.

«Sappiamo che fisicamente non è facilissimo giocare così tanto, anche per le temperature. Ma non cerchiamo scuse né alibi: proveremo a pensare a una partita per volta cercando di fare sempre una bella figura. Non dobbiamo guardare più in là di questo match».