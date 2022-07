Lugano, contro la neopromossa serve massima attenzione

In casa bianconera non è il momento di parlare di “mini-crisi” o fare drammi, ma la partenza lenta non va nemmeno sottovalutata e rispecchia un momento un po’ complicato, frutto di diversi fattori. Bisogna dunque rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare con lucidità - come sempre fatto dal “Crus” -, per crescere come gruppo e affinare meccanismi che, giocoforza visti i diversi cambiamenti in rosa, vanno oliati e (in alcuni casi) ancora assimilati al 100%.