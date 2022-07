Pogba rischia due mesi di stop

In attesa di ulteriori esami e della probabile operazione - il Polpo dovrebbe finire sotto i ferri direttamente negli States per velocizzare al massimo i tempi di recupero - è già certo che il giocatore salterà l'inizio del campionato in programma a metà agosto. Per il centrocampista, in attesa di un quadro più dettagliato e completo, si profila uno stop di 6-8 settimane.