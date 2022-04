La Juve pareggia in extremis: 1-1 col Bologna

TORINO - Passo falso della Juve, che in casa non ha brillato e non è andata oltre all'1-1 col Bologna nel match del 33esimo turno di Serie A. Per la truppa di Allegri, quarta con 63 punti, è una frenata nella corsa Champions. La Roma, quinta a -6, scenderà in campo lunedì a Napoli.

Nella sfida dello Stadium - sotto gli occhi di Del Piero, omaggiato dal pubblico - è successo quasi tutto nella ripresa, con un finale movimentato e il Bologna rimasto in 9.

Il match si è sbloccato al 52’ grazie all’austriaco Arnautovic, già autore di una doppietta lunedì contro la Samp. Incassato il colpo la Juve ha spinto e colpito un palo con Danilo, prima del pirotecnico finale. All’84’ gli ospiti sono rimasti in 9 dopo un fallo al limite su Morata di Soumaoro (rosso) e le proteste di Medel (doppio giallo). In pieno recupero il gol di Vlahovic ha salvato dalla sconfitta i bianconeri, che però non possono certo essere soddisfatti.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)