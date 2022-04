Un rigore di Calhanoglu regala la vittoria all'Inter

TORINO - Vittoria di capitale importanza per l'Inter, andata a vincere all'Allianz Stadium un match fondamentale nella corsa allo Scudetto.

L'infuocata sfida ha premiato i nerazzurri, ai quali è bastato un rigore trasformato da Calhanoglu nei recuperi del primo tempo per sbancare Torino. Una situazione, quella che ha portato in rete la squadra di Simone Inzaghi, parecchio caotica. Sì perché l'ex rossonero, il primo tentativo dagli undici metri l'ha fallito. L'arbitro Irrati è però stato "richiamato" dal Var poiché pochi istanti prima della battuta De Ligt è entrato in area. Penalty dunque da ripetere con il pallone calciato nello stesso angolo, dove però questa volta Szczesny non ci è arrivato.

Nella seconda metà di gara l'assedio costante della Juventus non ha partorito alcuna rete. L'occasione più ghiotta l'ha creata il nazionale elvetico Zakaria ma la sua conclusione, al 73', si è stampata sul palo.

In virtù di quanto accaduto questa sera l'Inter, terza, è salita a quota 63 punti, tre in meno del Milan (in campo domani a San Siro contro il Bologna) e del Napoli (che ha giocato una gara in più). Dal canto suo la Vecchia Signora resta ferma al quarto posto a 59.

keystone-sda.ch (Alessandro Di Marco)