Lugano ripreso nel finale, a Lucerna è pareggio

LUCERNA - Pari sudato e amaro per il Lugano il quale, a lungo in vantaggio, si è visto stoppare sul 2-2 - in extremis - dal Lucerna.

Confermarsi al terzo posto della classifica indipendentemente dal risultato dello Young Boys e, contemporaneamente, instillare dubbi nella testa degli svizzerocentrali - battuti tre volte su tre in stagione - in vista dell’incrocio di Coppa Svizzera. Per centrare entrambi gli obiettivi di giornata i bianconeri avevano un solo modo: vincere alla Swissporarena.

Non ci sono riusciti nonostante abbiano firmato una prova solida, nella quale hanno a lungo saputo rispondere con attenzione e praticità al gioco e ai graffi dei biancoblù. I padroni di casa hanno controllato il pallone; ordinato e resiliente - dentro Valenzuela per Facchinetti già al 9’ - il Lugano si è difeso attivamente. E ha affondato i colpi. Il primo gol dell’incontro è infatti stato bianconero, siglato da Celar al 38’. L’attaccante sloveno si è poi ripetuto al 56’, facendo immaginare ai ticinesi un finale di partita comodo. Non è accaduto: il punto di Ugrinic 3’ dopo ha infatti reso incandescente un incontro nel quale, come in una partita a scacchi, con la situazione “aperta” i due mister hanno fatto le loro mosse. Frick ha tentato il tutto per tutto gettando nella mischia Wehrmann, Ndiaye, Kvasina, Tasar e Sorgic; Croci-Torti ha risposto puntando sulle caratteristiche e il fiato di Amoura, Aliseda, Haile-Selassie e Hajrizi.

Ha avuto ragione il primo il quale, grazie proprio a Kvasina (gol all’86’) ha potuto evitare una dolorosa sconfitta.

LUCERNA-LUGANO 2-2 (0-1)

Reti: 38’ Celar 0-1; 56’ Celar 0-2; 59’ Ugrinic 1-2; 86’ Kvasina 2-2.

LUGANO: Saipi; Custodio, Daprelà, Ziegler; Lavanchy, Lovric, Rüegg, Facchinetti (9’ Valenzuela, 80’ Haile-Selassie); Sabbatini (81’ Hajrizi), Bottani (72’ Aliseda), Celar (71’ Amoura).

