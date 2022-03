Tre volte Roma: la Lazio deraglia

ROMA - Roma è giallorossa. Questo ha detto il derby capitolino valevole per la 30esima giornata di Serie A. La truppa di José Mourinho ha infatti annientato quella di Maurizio Sarri, cancellata 3-0 con tre reti già prima dell’intervallo.

Quest’anno lo Special One ha ricevuto molte critiche per il non gioco della sua squadra. Molte, quasi tutte, giustificate. Nelle occasioni particolari, il lusitano è però ancora il numero uno nel motivare i giocatori. È così successo che in una partita diversa da tutte le altre - almeno a Roma - i giallorossi siano stati in grado di scendere in campo con il coltello tra i denti. E così i biancocelesti sono stati sopraffatti. Ad aprire e chiudere i conti ci hanno pensato, in 40’, Abraham (doppietta al 1’ e 22’) e Pellegrini, che hanno così permesso alla “Magica” di operare anche il sorpasso in classifica accomodandosi in quinta posizione.

keystone-sda.ch / STF (Andrew Medichini)