Inter, vittoria... amara ad Anfield. Bayern a valanga

LIVERPOOL - L'Inter ci ha provato nella bolgia di Anfield centrando una vittoria di prestigio ma inutile. Sì perché il 2-0 di San Siro staccato dai Reds non è stato "pareggiato" dagli uomini di Simone Inzaghi i quali, in terra inglese, hanno sì vinto ma soltanto per 1-0.

La bellissima rete di Lautaro Martinez firmata al 61' ha soltanto illuso la formazione milanese che nella restante mezzora non è riuscita a bucare di nuovo la retroguardia di casa, anche a causa dell'espulsione di Sanchez per doppia ammonizione (63'). Così, sono stati i ragazzi di Klopp a centrare i quarti della manifestazione.

Nell'altra gara di serata, dopo il misero 1-1 di Salisburgo, il Bayern non ha tremato di fronte ai suoi tifosi. I bavaresi hanno "esagerato" nel match di ritorno facendo valere la legge del più forte e imponendosi per 7-1. Già dopo i primi 45' il risultato era sul 4-0 in virtù della tripletta di Lewandowski (due reti su rigore) e del gol di Gnabry. Non felici nel secondo tempo i bavaresi hanno rimpolpato ulteriormente il vantaggio con la doppietta di Müller e il gol di Sané. Inutile il momentaneo 5-1 firmato da Kjaergaard.

keystone-sda.ch (PETER POWELL)