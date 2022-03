Accelerata Milan, il Napoli resta a guardare

NAPOLI - È terminato con un (pesante) successo esterno il big match della 28esima giornata di Serie A. Al Diego Armando Maradona di Napoli ha infatti vinto il Milan (1-0), spinto in alto da una rete siglata da Giroud al 49’.

Bloccata e molto tattica, la sfida è stata a lungo poco spettacolare. Il primo tempo si è chiuso senza squilli, mentre un po’ più di vivacità si è vista in una ripresa cominciata con il vantaggio rossonero. Reso euforico dal guizzo di Giroud, per un quarto d’ora buono il Diavolo è stato padrone del campo, senza però riuscire a chiudere i conti. Rimasto in pista dopo le sbandate, il Napoli ha così potuto organizzare una controffensiva, che ha prodotto - nell’ultimo quarto di incontro - grande pressione dalle parti di Maignan ma pochissime occasioni.

Il Milan è arrivato così sano e salvo a quel triplice fischio dell’arbitro che ha sancito l’accelerazione in classifica. Grazie ai tre punti conquistati la truppa di Pioli è infatti salita in vetta, staccando di due lunghezze l’Inter (che ha giocato una partita in meno) e di tre proprio i partenopei.

keystone-sda.ch (CESARE ABBATE)