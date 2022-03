La Juventus alza le braccia al cielo al 92' grazie a un autogol, Fiorentina ko

FIRENZE - Dopo aver assistito martedì sera a un match avaro di reti – quello fra Milan e Inter (0-0) – anche la seconda sfida d'andata, valida per la semifinale di Coppa Italia, ha regalato 90' senza reti. Alla fine però, quando sembrava che l'incontro dovesse terminare in parità è arrivata la doccia gelata per la Viola al 92'. Dopo aver fallito due gol clamorosi con Ikoné infatti, gli uomini di Italiano sono stati puniti dall'autorete di Venuti a tempo scaduto, che ha di fatto permesso di imporsi alla Vecchia Signora.

Da segnalare l'accoglienza infuocata ricevuta da Dusan Vlahovic da parte della sua ex tifoseria: 10¦000 fischi e un coro razzista nei suoi confronti.

Saranno dunque decisive le sfide di ritorno per decretare le due finaliste. Rossoneri e nerazzurri si ritroveranno il prossimo 20 aprile, mentre il giorno seguente la truppa di Allegri ospiterà allo Stadium i toscani, per difendere con i denti il gol realizzato in trasferta.

keystone-sda.ch (CLAUDIO GIOVANNINI)