Tresor Samba immediatamente al Bellinzona

BELLINZONA - Tresor Samba a Bellinzona dal prossimo 1. luglio? No, subito. Il club granata ha infatti trovato un accordo con il Basilea per portare immediatamente in Ticino il promettente attaccante, che sarà così a disposizione di mister Jean-Michel Aeby per la seconda parte del campionato. Nel contratto stipulato, l’ACB ha inoltre ottenuto una percentuale - il 20% - sulla futura rivendita del 19enne bomber.

La punta - 17 reti in 18 presenze stagionali in Promotion League con il Basilea U21 - è attesa al Comunale già oggi: presenzierà all’amichevole tra il Bellinzona e la U21 dello Young Boys.

Imago