Milan castigato al 96': l'Inter resta a +2. Il Napoli sorride con Lozano

MILANO - Serata da incubo per il Milan, che a San Siro è incappato in un clamoroso e beffardo ko contro lo Spezia. In campo nel posticipo della 22esima giornata, i rossoneri sono stati sconfitti 2-1 in rimonta.

Più volte pericoloso nel primo tempo soprattutto con lo scatenato Leao, il Milan è passato al 46' proprio con l'attaccante portoghese, che ha fatto subito dimenticare il rigore fallito un minuto prima da Hernandez.

Nella ripresa è successo un po' di tutto, con Agudelo che al 64' ha iniziato firmando il gol del pareggio. Al 92' Messias avrebbe anche segnato il 2-1 per i rossoneri, ma l'urlo di gioia è stato strozzato dal fischio (errato) del direttore di gara, che aveva già fermato il gioco per un fallo su Rebic, negando dunque il vantaggio. Al 96' la beffa, con Gyasi che ha gelato San Siro infilando in contropiede il definitivo 2-1. Nei recuperi, al 94', anche una traversa di Ibra.

Serata da tre punti invece per il Napoli di Spalletti, che in trasferta ha sconfitto 2-0 il Bologna grazie alla doppietta del messicano Lozano, a segno al 20' e al 47'. I Partenopei, che hanno "festeggiato" anche il rientro in campo di Osimhen, sono terzi a quota 46 punti. In vetta c'è l'Inter con 50, a +2 sul Milan. I rossoneri e il Napoli hanno però già giocato una partita in più.

