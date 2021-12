Il Napoli supera il Leicester. La Lazio non va oltre lo 0-0 col Galatasaray

NAPOLI - Serata di verdetti anche in Europa League. Importante il successo del Napoli, che grazie al 3-2 sul Leicester (decisivo Elmas con una doppietta) si è qualificato agli spareggi per gli ottavi chiudendo secondo alle spalle dello Spartak Mosca. Per gli inglesi, terzi, in primavera ci sarà invece lo spareggio per gli ottavi di Conference League.

Così come i partenopei, anche la Lazio ha chiuso al secondo posto il proprio girone. I biancocelesti sono secondi alle spalle del Galatasaray, affrontato questa sera nello scontro al vertice (0-0).

Da segnalare infine l’1-1 tra l’Eintracht Francoforte e il Fenerbahce. Per i tedeschi, promossi da primi del girone e dunque già certi di un posto negli ottavi, a segno il rossocrociato Sow per il momentaneo 1-0 (29'). Turchi in gol con Berisha al 42'.

