Il Lugano fa festa (anche) al Letzigrund: GC battuto 1-0

ZURIGO - Ampi sorrisi e missione compiuta per il Lugano di Croci-Torti, che al Letzigrund andava a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, cui va aggiunto anche il colpaccio in Coppa contro l'YB.

In campo per la prima volta dal primo minuto col tridente Amoura-Celar-Bottani, i bianconeri hanno vinto 1-0 grazie a un'incornata vincente di Custodio, entrato nella ripresa e subito decisivo.

Il primo tempo, scivolato via senza grandissime emozioni, ha visto il GC crearsi le migliori occasioni. Se i ticinesi hanno cercato di gestire la manovra, le Cavallette si sono rese pericolose una prima volta al 7' con Schmid, che su assist di Lenjani (tra i più pungenti dei suoi) ha chiamato in causa Saipi. Pericoloso una prima volta al 26', quando Amoura si è però attardato nella conclusione dopo un'iniziativa di Bottani, il Lugano ha rischiato grosso al 39', quando Bonatini si è fiondato con ottimo tempismo su una palla messa in mezzo da Sene. Il momento di pressione degli zurighesi è culminato con il palo colpito da Sene, pericolosissimo al 40' con la sfera deviata sui ferri da Saipi.

Dopo un inizio secondo tempo ancora "favorevole" ai padroni di casa, il Lugano è cresciuto e, con Custodio (entrato al 52' per Amoura), è andato vicinissimo al gol. Il pregevole destro a giro del bianconero si è però stampato sulla traversa (56'). Al 60' altro brivido per il GC, con Lavanchy - servito dall'ottimo assist di Celar - che non ha però sfruttato un'occasione ghiottissima, facendosi disinnescare da Moreira. Portiere delle Cavallette ancora protagonista al 68', quando ha deviato in angolo un bel destro di Celar, sempre propositivo. Ormai nell'area, il vantaggio bianconero è arrivato al 79', quando un'azione piuttosto rocambolesca è sfociata nel colpo di testa vincente di Custodio, che da due passi ha infilato la sfera in rete dopo una clamorosa traversa di Lavanchy.

Nel finale ancora provvidenziale Saipi, attento su una conclusione al volo di Demhasaj.

Con questa nuova vittoria il Lugano sale a quota 26 punti e aggancia al secondo posto il Basilea, che scenderà in campo domani a Lucerna.

GC - LUGANO 0-1 (0-0)

Reti: 79' Custodio 0-1.

LUGANO. Saipi, Ziegler, Maric, Daprelà, Facchinetti, Lovric (76' Guidotti), Sabbatini, Lavanchy, Celar (87' Hajrizi), Amoura (52' Custodio), Bottani (76' Abubakar).

