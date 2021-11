Il Lucerna esonera Celestini

LUCERNA - Ultimo posto con soli dieci punti racimolati in quattordici partite. Troppo poco. Così il Lucerna, reduce dalla sconfitta per 3-1 subita ieri pomeriggio a Cornaredo, ha deciso di sollevare dal proprio incarico Fabio Celestini.

L'ex coach proprio del Lugano aveva rilevato i biancoblù durante la pausa invernale della stagione 2019/20. Nonostante la coppa nazionale alzata lo scorso maggio (e un contratto valido fino al 2023) il club della Svizzera centrale ha optato per l’avvicendamento. L'euforia derivante dal successo in Coppa Svizzera è infatti svanita molto in fretta in questa fase di avvio del nuovo campionato, nel quale il Lucerna ha raccolto soltanto delusioni.

La squadra sarà allenata ad interim fino alla pausa invernale dal coach della U21 lucernese Sandro Chieffo.

TiPress