La riserva Sinner non delude

Chiamato in extremis in sostituzione di Berrettini, Sinner ha battuto Hurkacz rimanendo in corsa per le semifinali

Avrebbe dovuto giocare Matteo Berrettini. Ancora in condizioni imperfette a causa dell’infortunio alla schiena patito contro Zverev, il 25enne ha però gettato la spugna, facendo “entrare” nelle ATP Finals Jannik Sinner. Il connazionale non ha in ogni caso deluso e, praticamente a “freddo”, è riuscito a partire a tutta velocità: nella seconda giornata del girone ha infatti schiantato 6-2, 6-2 il polacco Hurakcz.