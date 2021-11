La Svezia affonda, la Spagna ne approfitta

ATENE - Non si attendevano eppure, nella prima “tornata” di partite valide per le qualificazioni a Qatar 2022, le sorprese non sono mancate. La più grande l’ha regalata la Svezia di Ibrahimovic che, di scena in Georgia, è crollata 2-0, punita dalla doppietta del gioiellino Khvicha Kvaratskhelia. Già doloroso di suo, il rovescio rischia di essere fatale per gli scandinavi, che si sono visti superare dalla Spagna in vetta al Gruppo B. La selezione di Luis Enrique ha infatti approfittato del regalo e, con un 1-0 esterno alla Grecia (Sarabia al 26'), è diventata la grande favorita per il passaggio del turno. Chi la spunterà tra le due sfidanti? Il verdetto lo si avrà domenica, quando i gialloblù - ora costretti a vincere - dovranno muoversi fino a Siviglia.

Non sorprendente ma pesante è invece stato il successo colto dalla Croazia la quale, scherzando 7-1 a Malta, ha avvicinato a soli due punti la Russia (6-0 a Cipro) nel Gruppo H. Il prossimo match in programma? Croazia-Russia. Ne vedremo delle belle.

Nella giornata di confronti internazionali hanno ottenuto vittorie esterne pure la Macedonia, che superando 5-0 l’Armenia è rimasta in corsa per il secondo posto nel girone dominato dalla Germania (9-0 al Liechtenstein), e il Lussemburgo, padrone 3-1 in Azerbaigian. Pari invece in Irlanda-Portogallo e Romania-Islanda (0-0) e in Slovacchia-Slovenia (2-2).

