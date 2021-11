Pari spettacolare tra Marsiglia e Lazio

MARSIGLIA - Novanta minuti e anche più di una partita dura, intensa, frenetica, hanno partorito “solo” un pari. L’Olympique Marsiglia non è riuscito a far valere la spinta del Vélodrome per piegare un’ottima Lazio e, così, scavalcarla nella classifica del Gruppo E di Europa League. Al vantaggio di Milik hanno risposto Felipe Anderson e Immobile; i francesi si sono dovuti aggrappare al guizzo di Payet per salire sul 2-2 e mantenere aperto il discorso-qualificazione.

Tanti gol, che però hanno portato a dei successi, nella serata europea si sono visti pure a Leverkusen, dove il Bayer ha strapazzato 4-0 il Betis Siviglia, a Budapest, dove il Ferencvaros si è fatto sorprendere 2-3 dal Celtic, a Zagabria, con il successo della Dinamo sul Rapid Vienna (3-1), a Braga, che ha “mostrato” il 4-2 con il quale lo Sporting ha liquidato il Ludogorets, e a Varsavia, con il Legia padrone di casa surclassato 4-1 dal Napoli.

keystone-sda.ch / STR (Daniel Cole)