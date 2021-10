L'attaccante sui social: «Abbracciami forte e non lasciarmi mai andare»

PARIGI - Icardi-Wanda Nara: la telenovela continua e diventa sempre più difficile capirci qualcosa. L'attaccante del PSG, assente ieri sera in Champions per "un malessere psicologico e per motivi familiari", pare aver riconquistato la sua amata.

Mentre in Argentina parlano con insistenza di divorzio - stando a diversi media la coppia starebbe già separandosi -, ieri sera c'è stato l'ennesimo colpo di scena, confermato (sempre via social) quest'oggi.

«Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano». Il "bis", accompagnato dal alcune foto di loro due abbracciati, lascia intendere che la crisi sia rientrata. «Abbracciami forte e non lasciarmi mai andare». Sarà vero? Non resta che aspettare il prossimo capitolo...

keystone-sda.ch / STF (Francois Mori)