Schiacciata la Macedonia, la Germania si è qualificata per Qatar 2022

ROTTERDAM - Nel lunedì di qualificazioni a Qatar 2022 non ci sono state sorprese. Nell’attesa di assistere al match della Svizzera - in campo martedì in Lituania - gli appassionati hanno potuto applaudire i successi delle big scese in campo. Dell’Olanda e della Germania, nello specifico, che non hanno avuto problemi a liquidare rispettivamente Gibilterra 6-0 e, in trasferta, Macedonia 4-0. I tedeschi sono i primi, in Europa, ad aver già ottenuto il pass per il Mondiale. Alle spalle dei Tulipani ha invece sorriso la Norvegia, che piegando 2-0 il Montenegro (nonostante il successo in extremis della Turchia in Lettonia, 1-2) si è avvicinata a uno dei primi due posti della graduatoria del gruppo G.

Attese, anche se non certo conquistate facilmente, sono poi state le vittorie di Repubblica Ceca (2-0 in Bielorussia) e Galles (1-0 in Estonia), che sono così riusciti a “spaccare” la classifica del gruppo E.

Un successo pesante è stato pure quello centrato dalla Russia (2-1 sulla Slovenia), che anche grazie al pari tra Croazia e Slovacchia (2-2) si è ritrovata sola in vetta al girone H.

keystone-sda.ch / STR (Boris Grdanoski)