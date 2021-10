Bologna padrone contro la Lazio

BOLOGNA - Fine della crisetta per un gran Bologna, che nel primo match domenicale di Serie A ha triturato 3-0 una Lazio stanca.

Distratti, privi dell’infortunato Immobile e bolliti dopo le fatiche europee, i biancocelesti hanno fatto da sparring partner contro i felsinei, andando in difficoltà fin dai primissimi minuti dell’incontro per non rialzarsi più. I rossoblù hanno indirizzato la sfida in meno di 20’, passando con Barrow e Theate. Il punto di Hickey, nella ripresa, ha poi chiuso i conti, permettendo alla truppa di Sinisa Mihajlovic di salire momentaneamente al sesto posto della classifica, accanto proprio alla Lazio.

keystone-sda.ch (Massimo Paolone)