Croci-Torti si gode la vittoria del suo Lugano

LUGANO - Conquistati tre punti meritati e sofferti contro il Losanna, Mattia Croci-Torti non può che essere soddisfatto di quanto mostrato dal suo Lugano.

«Abbiamo studiato molto bene il Losanna, sapevamo che per spuntarla sarebbe servita tanta pazienza - interviene il mister - Loro arrivavano da una situazione difficile e sicuramente un pareggio gli avrebbe fatto comodo. Ma noi volevamo questa vittoria. Volevamo stare in partita il più tempo possibile, sapendo di avere delle qualità sia in campo che in panchina. Oggi abbiamo fatto 22 tiri in porta, tutti volevano rischiare. Hajrizi? Mi è dispiaciuto toglierlo perché ha fatto una grande partita, ma volevamo rischiare qualcosa e portare a casa questi 3 punti. Volevo assolutamente vincere la prima partita in casa, dopo i due pareggi. Soprattutto quello con il GC mi bruciava. Adesso mi godo questo fine settimana, lunedì potrò andare in montagna e da martedì si ricomincia a lavorare».

Il tecnico si è poi soffermato su Amoura, autore del 2-0. «La società ha investito su di lui, purtroppo adesso facciamo fatica a comunicare con lui perché parla solo l’arabo. Non possiamo chiedere un rigore tattico. Lo sfruttiamo così. Ci vuole tempo e pazienza, ma ha tanta qualità. In queste settimane lo conosceremo ancora meglio e, allo stesso tempo, lui conoscerà meglio il nostro calcio. Perché Ziegler ha tirato il rigore? Il rigorista designato era Maric, poi tra di loro si sono messi d’accordo. Ziegler si è preso questa responsabilità e ha pagato».

Ti-press (Alessandro Crinari)