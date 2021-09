Il duo guiderà i bianconeri contro il Basilea

LUGANO - Il Lugano, ancora in attesa di definire il successore del mister Abel Braga, ha annunciato che Cao Ortelli affiancherà Mattia Croci-Torti in occasione della sfida in agenda domenica a Cornaredo contro il Basilea (16.30).

Ecco il comunicato del club bianconero:

«FC Lugano ha il piacere di comunicare che Carlo “Cao” Ortelli sarà in panchina come assistente allenatore in occasione di Lugano – Basilea. Cao, coordinatore tecnico U21 del Team Ticino e responsabile tecnico delle squadre Footeco del Settore Giovanile di FC Lugano, assisterà così Mattia Croci-Torti nella conduzione della prima squadra bianconera».

TiPress/archivio