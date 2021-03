Ritiro o nuova squadra? C’è un bivio

TORINO - Estate 2021, fine della storia: Gigi Buffon chiuderà con la Juventus e forse anche con il calcio giocato. Sentitosi poco coinvolto nel progetto bianconero (dieci le presenze stagionali finora collezionate in tutte le manifestazioni), come anticipato dalla Gazzetta dello Sport il 43enne campionissimo toscano sta meditando un cambiamento netto. Il portiere si sente ancora in forma e pronto a dare qualcosa al pallone e a una nuova squadra; per questo motivo, costretto ad accontentarsi delle briciole con la Vecchia Signora, ha aperto a un possibile addio.

Nelle prossime settimane Buffon - che giura che il suo rapporto con la Juve è ancora idilliaco - sceglierà se rimettersi in gioco per un’ultima recita o se smettere definitivamente la divisa da calciatore per indossare quella da dirigente. Preclusioni? Nessuna: l’estremo difensore risponderebbe con entusiasmo a una chiamata europea ma non disdegnerebbe una telefonata da un dirigente di una big italiana.

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)