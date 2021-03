«Contro il Basilea non volevamo steccare»

LUGANO - «Nei momenti di difficoltà siamo tornati dove dovevamo essere: adesso ci focalizziamo solo al Servette, senza pensare ad altro», parola di Mijat Maric, pilastro della retroguardia bianconera che si gode il meritato e preziosissimo successo sul Basilea, che fa seguito a quello di Vaduz.

«Queste due vittorie ci hanno fatto bene. La società Lugano cresce. Anche oggi, contro una grande squadra, come il Basilea, abbiamo giocato senza timori. Anch’io sono stato giovane e quindi posso dare una mano a chi adesso va in tribuna... Non è sempre evidente, ma posso aiutarli. I nostri giovani sono bravi e intelligenti. Sul foglio partita purtroppo possono andare solo 18 giocatori e solo in Svizzera accade questo...».

A Cornaredo il successo mancava da tanto (troppo) tempo. «È stato importante tornare a vincere a Lugano. Non volevamo steccare questa partita. Anche a livello personale sono contento di essere tornato subito in forma. In queste settimane c’è stata una grande reazione della squadra e anche questo aiuta il compito di chi torna in gruppo dopo uno stop. Con Ziegler poi abbiamo un valore aggiunto da giocarci. Baumann ha risposto presente con delle belle parate. È giovane e non è sempre evidente rimanere concentrato, sul pezzo e con la mentalità giusta. È evidente che sta facendo progressi».

Ti-press (Samuel Golay)