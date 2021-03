Grande reazione dei bianconeri: Sion sconfitto 3-0

SION - Feroce reazione e prova di grande carattere del Lugano, che in Vallese ha stritolato e affossato un Sion sempre più inguaiato. Il duello del Tourbillon, match delicato che opponeva due squadre ferite e affamate di punti, ha sorriso ai bianconeri, capaci di imporsi con un sonoro e convincente 3-0.

Superato un primo momento di difficoltà in cui Baumann è stato provvidenziale, il Lugano è cresciuto e ha colpito tre volte in rapida successione, tagliando le gambe agli uomini di Grosso. L'1-0 è arrivato al 27', quando Custodio ha recuperato la sfera nella metà campo bianconera e dopo una bella cavalcata ha trafitto dai 20 metri Fayulu, non impeccabile nell'occasione.

Al 32' altro blackout dei padroni di casa, con Aguilar che ha regalato la palla a Gerndt prima di atterrarlo in area. Il rigore, sacrosanto, è stato trasformato con freddezza da Maric, al rientro dall'infortunio e subito in evidenza. Storditi e ormai sbilanciati, i vallesani sono capitolati per la terza volta già al 41', quando Bottani - servito da Custodio - ha infilato il 3-0 con una conclusione mancina dal limite dell'area.

Nella ripresa è stato ancora il Lugano a rendersi più pericoloso, con il Sion che, nonostante la girandola di cambi e una buona chance capitata a Tupta (58’), non ha svoltato. In controllo della sfida e a caccia del poker soprattutto con delle rapide ripartenze - in particolare con Bottani e Abubakar -, i ticinesi hanno mantenuto senza affanni l’ampio vantaggio e messo in cassaforte i tre punti.

Con questa vittoria, meritata e preziosa, il Lugano sale al sesto posto a quota 30, staccando proprio il Sion e il Vaduz, sul fondo con 22.

SION - LUGANO 0-3 (0-3)

Reti: 27' Custodio 0-1; 32' Maric (rig.) 0-2; 41' Bottani 0-3.

LUGANO. Baumann, Kecskes, Maric, Daprelà (73' Ziegler), Covilo (73' Macek), Lavanchy, Sabbatini (82' Guidotti), Custodio, Facchinetti (46' Opara), Bottani, Gerndt (66' Abubakar).

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)