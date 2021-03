Chiasso, una sconfitta che fa malissimo

NEUCHÂTEL - Era una partita da non sbagliare e dalla quale era vietato uscire sconfitti. Nulla di tutto ciò: alla Maladière - in un match davvero importante in chiave salvezza - la squadra rossoblù è stata sconfitta 2-1 dallo Xamax, scivolando di conseguenza a -5 dal penultimo posto. Per carità, niente è deciso ma il ko subito in terra neocastellana non può che fare malissimo.

E pensare che il match era iniziato nel migliore dei modi per la squadra di Raineri, in rete all'11' con Morganella. L'accelerata dei padroni di casa in apertura di secondo tempo, in gol con Mafouta su rigore (50') e Dominguez (54'), ha però cambiato la storia della partita.

TiPress