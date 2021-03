Tegola Lucerna: stagione finita per Schulz

LUCERNA - Grosso guaio alla Swissporarena: il centrocampista Marvin Schulz ha chiuso anticipatamente la sua stagione.

Il 26enne tedesco non potrà più servire agli ordini di Fabio Celestini dopo essersi procurato, la scorsa domenica durante Lucerna-Young Boys, uno strappo al legamento interno della caviglia destra. In stagione, in Super League, Schulz aveva collezionato 7 reti e 2 assist in 22 presenze.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)