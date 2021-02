Chiasso, solo un pari

CHIASSO - Reduce dalla bruciante sconfitta patita a Neuchâtel, il Chiasso non è andato oltre lo 0-0 nel match casalingo contro lo Stade Losanna.

I momò hanno provato a scardinare la retroguardia vodese, ma non sono riusciti a tramutare in realtà le loro intenzioni. Alla fine il risultato maturato al Riva IV non può certo far sorridere la truppa di Baldo Raineri, che resta all'ultimo posto della classifica di Challenge League.

Complice la sconfitta patita 1-0 a Wil, i rossoblù hanno rosicchiato un punto allo Xamax: i punti di distacco sul penultimo posto sono ora tre.

Ti-press (Alessandro Crinari)