Morte Maradona, audio shock: «Il grassone sta morendo»

BUENOS AIRES - Emergono nuovi (inquietanti) dettagli sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre.

I particolari sono agghiaccianti e la posizione di Leopoldo Luque e Agustina Cosachov - rispettivamente neurochirurgo e psichiatra dell'ex calciatore ed entrambi sulla lista degli indagati - si aggrava sempre più. Nelle ultime ore, infatti, "Infobae" ha diffuso alcuni audio WhatsApp dai contenuti davvero incredibili.

«Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo - le parole del medico rivolte alla collega - La famiglia era al corrente della situazione, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti». Alla luce di queste parole emerge come il medico fosse molto preoccupato per le reazioni della famiglia e in generale delle persone a lui vicine. In un certo senso è come se avesse la coscienza sporca.

In una seconda tranche di audio, Luque conferma la morte di Maradona a un collega con parole davvero inquietanti. «Pare che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio e che stia per morire il grassone».

Ricordiamo che Luque è il neurochirurgo che, proprio qualche settimana prima della morte, aveva operato l'argentino a causa di un edema cerebrale.