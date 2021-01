«Via lui? Al suo posto giocherà Oss»

LUGANO - Abubakar, Facchinetti, Lavanchy… tra acquisti e rinnovi, il Lugano sta velocemente “sistemandosi” per poi potersi permettere il lusso di concentrarsi esclusivamente sul campo. Unico file ancora aperto, nelle trattative bianconere, è quello relativo ad Akos Kecskes, titolare, affidabile e... in scadenza. Ciò significa che, senza un rinnovo, il prossimo luglio il 25enne potrà lasciare liberamente Cornaredo. E ai bianconeri non rimarrà nulla in mano. Angelo Renzetti ha confermato che la situazione deve essere risolta; ha tuttavia pure sottolineato che, sistemati gli altri contratti, al momento lo sguardo del club è rivolto esclusivamente al campo. Quindi?

«Quindi non posso parlare nello specifico di una trattativa per Kecskes - ha sottolineato il numero uno bianconero - altri stanno interessandosi di una questione che al momento ci distrarrebbe».

Siamo comunque al “firma o parte”?

«Sì certo, vedremo come evolverà la situazione. Per il momento il ragazzo fa parte del gruppo a disposizione del mister. Sta bene, giocherà».

Esiste una deadline per chiudere l’eventuale trasferimento? Ci sarà un sostituto da rincorrere…

«No, no, come squadra a questo punto stiamo bene così. Se Akos dovesse partire non sarà rimpiazzato. Continueremo con gli effettivi che già ci sono. Al suo posto giocherà Oss».

