Esame Suarez: «Mi chiamo Luis, mi piace fare il barbecue»

PERUGIA - Tutto concordato per filo e per segno. Non passa giorno senza novità sul caso Suarez, con l'esame farsa di italiano che fa discutere e lascia basiti leggendo le varie intercettazioni e le prove raccolte dalla procura.

Nelle carte dell’inchiesta di Perugia c’è anche uno scambio di mail, con le domande e le risposte del discorso con i suoi esaminatori inviate al calciatore.

«Mi chiamo Luis Suarez e sono nato a Salto, in Uruguay. Gioco spesso alla Playstation, mi piace bere il mate. Mi piace fare il barbecue con la mia famiglia e gli amici. Non piace fare la spesa. La spesa la fa sempre mia moglie». Queste, stando a quanto riporta "Il Mattino", sarebbero alcune frasi dell'esame di Perugia per la cittadinanza italiana.

La prova regina sarebbe stata trovata nel computer della professoressa Spina, indagata e sospesa per 8 mesi insieme ad altri vertici dell'ateneo.

Stando alla “Gazzetta dello Sport” i sequestri del 22 settembre hanno consentito di rintracciare una serie di file che Suarez avrebbe dovuto imparare a memoria per il breve esame orale. Tutti gli allegati sono strutturati con una breve introduzione e una simulazione d’esame.

keystone-sda.ch (CROCCHIONI)