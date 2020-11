BUENOS AIRES - Cosa realmente sia accaduto nelle ultime ore di vita di Maradona ancora non si sa; in Argentina, con grande dispiegamento di forze, stanno in ogni caso lavorando per scoprirlo. Quello che si sa è che, solo (gli sfruttatori non contano) e provato, nei mesi Diego si è lentamente lasciato andare. “Si è consumato come una candela”, hanno detto e scritto in molti.

Altra certezza, in una vicenda complicata, riguarda l’ultimo audio whatsapp inviato dall’ex Pibe de Oro. Pochi giorni prima di avere l’ultima crisi, quella fatale, il 60enne ha contattato Mario Baudry, il compagno di Veronica Ojeda, ovvero la sua ultima "fidanzata" e madre Dieguito Fernando.

«Ciao Mario, è Diego che parla, ti sembrerà incredibile ma è così - si sente nella registrazione pubblicata durante il programma Secretos Verdaderos - vedo bene Vero, mi ha detto che ora sta con te. Abbi cura di lei e prenditi cura del mio angelo, che non ha paragoni con niente. Ascolta, ho molti figli ma questo mi toglierà l’ultimo capello grigio. Un abbraccio».

Keystone (foto d'archivio)