In una fitta nebbia l'YB conquista tre punti d'oro

SOFIA - Era una gara molto importante in ottica qualificazione alla fase successiva di Europa League e lo Young Boys non ha fallito l'appuntamento.

In una fitta nebbia, la partita si è giocata in condizioni al limite, lo Young Boys si è imposto 1-0 sul campo del CSKA Sofia. Ha deciso la contesa al 34' una conclusione da posizione defilata partita dal piede di Nsame. Da notare che dopo quattro gare i bulgari sono ancora fermi a quota zero gol segnati!

In attesa di Cluj-Roma (al via alle 21), i bernesi hanno raggiunto al primo posto i giallorossi a quota sette punti, tre in più dei rumeni.

Tra le altre da segnalare che il Milan, privo di Ibra, ha pareggiato 1-1 a Lilla: al gol di Castillejo i francesi hanno risposto con Bamba. Secco 3-0 dell'Arsenal di Xhaka sul campo del Molde.

