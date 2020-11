Troppe partite, Kroos non ci sta

BERLINO - Il dibattito è acceso più che mai: i match non necessari andavano cancellati? In una stagione dal calendario fittissimo, alcuni giocatori lamentano una programmazione "alla carlona" da parte di Fifa e Uefa.

A finire nel mirino sono soprattutto le amichevoli che le squadre nazionali devono affrontare ma anche i match di Nations League, torneo che - vista la situazione particolare - poteva anche essere congelato.

Il centrocampista del Real Madrid e della nazionale tedesca Toni Kroos, al podcast "Einfach mal Luppen", ha manifestato tutto il suo dissenso. In un periodo nel quale ogni viaggio è altamente sconsigliato... «Queste decisioni sono state prese per risucchiare tutto finanziariamente e ovviamente per risucchiare tutto fisicamente da ogni singolo giocatore. Alla fine, di tutte queste cose che sono state inventate, siamo in qualche modo solo i burattini di Fifa e Uefa».

Keystone