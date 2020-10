Dolce ritorno in Europa: il Milan supera il Celtic

GLASGOW - Il Milan è un rullo compressore e non ne vuole proprio sapere di fermarsi. A punteggio pieno in campionato - e reduci dal successo nel derby -, i rossoneri hanno esordito in Europa con un successo esterno a Glasgow contro il Celtic. 3-1 il risultato finale di una sfida che la squadra italiana ha interpretato molto bene. Ha lasciato sfogare i padroni di casa nei primi minuti per poi prendere in mano le redini della partita.

La formazione di Pioli, superiore per tutto l'arco del confronto, ha colpito al 14' con un colpo di testa di Krunic per poi raddoppiare al 42' con un tiro incrociato di Brahim Diaz. Il gol di Elyounoussi realizzato al 76' non ha spaventato più di tanto i rossoneri, capaci di condurre in porto la vittoria e di trovare persino il 3-1 nei recuperi con Hauge.

Dopo lo stop per la pandemia la formazione milanese non ha ancora perso una sola partita, segno di come il corso Pioli stia proseguendo sulla giusta via.

Una curiosità: il Milan non segnava almeno due gol per dieci gare consecutive (prendendo in considerazione tutte le competizioni) dal 1964...

Tra le altre gare delle 21 da segnalare il successo dell'Hoffenheim 2-0 sulla Stella Rossa, la vittoria esterna del Lilla sullo Sparta Praga e il comodo 3-0 del Tottenham sul LASK.

keystone-sda.ch (Jane Barlow)